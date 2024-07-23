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Бабаев прокомментировал мнение, что Кузнецов устал от североамериканских тренеров

Бабаев прокомментировал мнение, что Кузнецов устал от североамериканских тренеров
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Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы российского нападающего Евгения Кузнецова, прокомментировал мнение, что в основе желания форварда вернуться в Россию лежит усталость от североамериканского хоккея и североамериканских тренеров.

«Он просто хочет играть в хоккей и чтобы ему доверяли. У него ещё запас на много лет вперёд. Кузнецов в хорошей физической форме и не сказал даже своего предпоследнего слова в хоккее. Странно говорить, что он выбрал играть в российский хоккей, а не в североамериканский. За океаном сейчас многие команды играют в советский хоккей — посмотрите скорости, передачи. Просто если бы там интерес был в тех клубах, которые на него рассчитывают и в которых он может проявить свои лучшие качества, он бы их так же рассматривал», — сказал Бабаев в интервью «РБ Спорт».

Напомним, ранее «Чемпионат» сообщал, что Кузнецов перейдёт в СКА и заключит с петербургским клубом четырёхлетний контракт после урегулирования контрактных соглашений с «Каролиной Харрикейнз».

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