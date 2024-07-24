Журналист сайта НХЛ оценил вероятность обмена Патрика Лайне в «Вашингтон»

Журналист официального сайта НХЛ Дэн Розен оценил вероятность обмена нападающего «Коламбус Блю Джекетс» Патрика Лайне в «Вашингтон Кэпиталз».

— Недавно «Вашингтон» получил $ 3,9 млн в потолке зарплат из-за расторжения контракта Евгения Кузнецова. Может ли клуб подписать игрока уровня топ-6? Патрика Лайне, например.

— «Коламбус» остаётся в режиме ожидания насчёт Лайне, поскольку он всё ещё находится в Программе помощи игрокам и не может быть обменян, пока не завершит её. При условии, что НХЛ получит ясность относительно игрового статуса Лайне до следующего сезона, «Кэпиталз» должны быть в гонке за ним, чтобы попытаться приобрести его, особенно с $ 3,9 млн, полученными от расторжения контракта Кузнецова.

«Вашингтон» сохранил 50% от кэпхита Кузнецова в размере $ 7,8 млн долларов, когда обменял его в «Каролину», поэтому расторжение контракта — большая новость для них и их ситуации с потолком зарплат. По сути, это даёт им возможность приобрести ещё одного игрока, который окажет влияние на игру. Бекстрём будет помещён в долгосрочный список травмированных. Не факт, что Ти Джей Оши последует за ним, но если это произойдёт, и на весь сезон, то им будут доступны ещё $ 5,75 млн. Но это будет понятно не раньше тренировочного лагеря.

Сейчас у нас достаточно свободного места под потолком зарплат, чтобы заполучить кого-то вроде Лайне. На рынке свободных агентов больше нет никого подобного, — сказано в статье.