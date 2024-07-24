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Сергей Бобровский: на Олимпиаде сборная России по хоккею способна бороться за тройку

Сергей Бобровский: на Олимпиаде сборная России по хоккею способна бороться за тройку
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Вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский высказался о вероятном выступлении сборной России по хоккею на Олимпийских играх.

— Сборная России на что будет способна на Олимпиаде и чемпионатах мира, когда вернётся к участию в них?
— Трудно сказать, но, думаю, на Олимпиаде наша сборная поборолась бы за тройку. Во всяком случае, она способна на это. Очень надеюсь, что скоро мы снова увидим Россию на крупных соревнованиях. И хотелось бы сыграть за национальную команду, — приводят слова Бобровского «Известия».

Напомним, в этом году Бобровский в составе «Флориды» стал обладателем первого в своей карьере Кубка Стэнли. В финальном, седьмом матче с «Эдмонтоном» он пропустил всего одну шайбу и отразил 23 броска соперника по воротам. На чемпионском параде по случаю победы он нёс на плечах российский флаг.

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