Сетдиков — о календаре КХЛ: 68 матчей — хорошо, но 82, как в НХЛ, — ещё лучше!

Бывший нападающий клубов КХЛ Никита Сетдиков высказался о календаре Континентальной хоккейной лиги.

— Многие жаловались на уникальный для КХЛ чемпионат из 68 матчей — и сверхжёсткий ритм.

— Не знаю, мне такой ритм очень понравился. 68 матчей — хорошо, но 82, как в НХЛ, — ещё лучше! Ты всё время в игровом тонусе — и если всё в порядке с формой, питанием, эмоциями, то сезон пролетит как один миг, — сказал Сетдиков в интервью Russia-Hockey.ru.

29-летний Сетдиков в сезоне-2023/2024 Континентальной хоккейной лиги за «Сибирь» и «Нефтехимик» суммарно сыграл 62 встречи, в которых забросил 12 шайб и отдал 21 результативную передачу, набрав в общей сложности 33 очка с 14 минутами штрафа.

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