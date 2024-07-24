Чемпион Олимпийских игр высказался о ситуации Ничушкина в НХЛ

Чемпион СССР, России и Олимпийских игр Андрей Коваленко высказался о ситуации российского нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина.

«Жалко, что Валерка до сих пор не может вылезти оттуда. Это хороший игрок, мощный хоккеист, очень много принёс пользы для «Колорадо» в плей-офф, особенно в первом раунде. Конечно же, его не хватало в серии [плей-офф]. Я бы хотел пожелать ему здоровья, скорейшего возвращения, потому что он действительно классный игрок. А что там по всем этим делам – лучше у него непосредственно спрашивать. Я думаю, что он преодолеет трудности и уже в следующий раз вернётся на постоянку», — цитирует Коваленко «Советский спорт».

Напомним, по ходу завершившегося плей-офф НХЛ Ничушкин был отстранён от игр на шесть месяцев и переведён на третий этап Программы помощи игрокам НХЛПА и НХЛ. Этот плей-офф стал уже вторым подряд, который россиянин не смог доиграть по личным причинам.