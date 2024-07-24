Чемпион мира по дзюдо вошёл в тренерский штаб СКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг в телеграм-канале сообщил, что в тренерский штаб клуба с берегов Невы вошёл заслуженный мастер спорта России, чемпион мира 2023 по дзюдо, чемпион Европы 2019 года и победитель Европейских игр — 2019 Арман Адамян.

В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги СКА занял второе место в таблице Западной конференции КХЛ по итогам регулярного чемпионата. В розыгрыше Кубка Гагарина — 2024 петербургский клуб уступил «Автомобилисту» во втором раунде. Впервые за 10 лет (с сезона-2014/2015) СКА не смог пройти дальше второго раунда плей-офф.

Ранее Роман Ротенберг поделился впечатлениями от «Матча года», где выступили звёзды российского и мирового хоккея, заявив, что именно в России самые талантливые игроки и тренеры.