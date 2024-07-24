«Это было бы шоком». Журналист сайта НХЛ — о возможном уходе Шестёркина из «Рейнджерс»

Журналист официального сайта НХЛ Дэн Розен оценил шансы на то, что «Нью-Йорк Рейнджерс» и российский голкипер Игорь Шестёркин не смогут договориться о новом контракте и хоккеиста обменяют.

«О, боже. Нет никаких шансов, что это произойдёт. Этого не произойдёт. Это было бы шоком, если бы это случилось. «Рейнджерс» придут к соглашению с Шестёркиным о контракте, который вступит в силу в начале сезона-2025/2026. У него всё ещё остаётся один год по его текущему контракту. Вратарь — лучший и самый важный игрок в Нью-Йорке. Ему 28 лет. Он, возможно, лучший вратарь в НХЛ. Он сыграл всего 213 игр в регулярке. Ему ещё много предстоит пройти в свои лучшие годы. Шестёркин это знает. «Рейнджерс» это знают. Он не захочет слишком много денег и большого срока контракта. Игорь захочет того, что диктует рынок, и он имеет право на это.

Когда он подпишет свой следующий контракт, то, скорее всего, станет самым высокооплачиваемым вратарём в НХЛ. Возможно, он ждёт, когда Джереми Свейман подпишет контракт, чтобы знать условия его соглашения и кэпхит. Шестёркин более опытный вратарь, чем Свейман, и захочет превзойти условия, которые получит голкипер «Бостон Брюинз». Спешить некуда. В идеале «Рейнджерс» должны заключить с ним сделку до начала сезона, чтобы не возникало вопросов о его будущем, но, если этого не произойдёт, это не значит, что начнётся паника. У «Рейнджерс» и Шестёркина ещё есть время», — написал Розен.