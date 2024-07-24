Василий Подколзин ответил, стал ли «Ванкувер» слабее с уходом Задорова

Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Василий Подколзин ответил на вопрос, стал ли клуб слабее с уходом российского защитника Никиты Задорова, а также рассказал, что будет делать для улучшения своей игры в НХЛ.

«Тяжело пока сказать, стал ли «Ванкувер» слабее без Задорова и Элиаса Линдхольма. Будет тренировочный лагерь, задачи стоят выше, чем в том году.

Мне просто нужно играть в свой хоккей, делать то, что я лучше всего умею, играть быстро. У меня есть бросок, который нужно использовать почаще. Если бы я забивал, то меня бы оставили [в составе «Ванкувера»]. Но всё есть как есть, и сейчас у меня будет ещё одна возможность показать себя на уровне НХЛ», — приводит слова Подколзина ТАСС.

Напомним, Подколзин в прошедшем сезоне НХЛ провёл 19 матчей, в которых записал на свой счёт две результативные передачи и шесть минут штрафа.