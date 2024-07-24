А. Коваленко: Овечкин — лучший в Америке не только по статистике, но и по игре

Чемпион СССР, России и Олимпийских игр Андрей Коваленко оценил сезон для капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«У Сани, как всегда, хороший сезон, он лучший в Америке не только по статистике, но и по игре. То, что многие говорят про то, что он уже в этом году мог повторить рекорд Гретцки, но мало забил… Слушайте, не всегда получается забивать в каждой игре! Ты делаешь очень многое для команды, для её победы. Настоящая ценность игрока заключается в том, когда ты атакуешь, бросаешь, оказываешь давление на защитников, в раздевалке поддерживаешь своих партнёров, и они, глядя на твою работу, делают то же самое. Саша проделывает огромнейшую работу и на льду, и вне хоккея, и в раздевалке. То, что он в этом году не забил 50 и более голов, не значит, что он ушёл вниз. У него ещё есть возможность, контракт и желание, чтобы эти все рекорды воплотить в реальность», — цитирует Коваленко «Советский спорт».

В прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги 38-летний Александр Овечкин принял участие в 79 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 31 гол и 34 результативные передачи. Всего за карьеру в лиге на счету российского форварда 853 гола и 697 результативных передач в 1426 матчах.