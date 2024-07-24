«Иногда они очень больно грызут за поражения!» Мозякин — о болельщиках в Магнитогорске

Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе «Металлурга» Сергей Мозякин рассказал об атмосфере на матчах магнитогорской команды.

— Болельщики в Магнитогорске трепетно относятся к команде. Как быстро вы это почувствовали?

— Но иногда они очень больно грызут за поражения! Они привыкли побеждать, да и команда, руководство привыкли к тому, что команда сражается за Кубок Гагарина. Когда мы сюда приехали, чувствовалась огромная поддержка от людей, которых мы даже не знали. Это поразило. Понятно, что Магнитогорск — не Москва. Привыкли к одной жизни, какое-то время перестраивались. Изначально мы с женой договорились, что я сначала приду сюда один, но прожил полгода и понял — не могу. Без семьи было тяжеловато. Когда они переехали ко мне, это мне дало толчок, дело пошло, — цитирует Мозякина официальный сайт КХЛ.

Мозякин завершил карьеру хоккеиста в 2021 году. Форвард выступал за «Металлург» с 2011 года, вместе с командой он дважды становился обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016). Мозякин является лучшим бомбардиром в истории Континентальной хоккейной лиги (928) и обладателем многих рекордов российского хоккея.