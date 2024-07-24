«Парень с характером». Защитник «Филадельфии» Замула — о Матвее Мичкове

Российский защитник «Филадельфии Флайерз» Егор Замула высказался о приходе в команду нападающего Матвея Мичкова.

«Парень с характером, поэтому я помогу ему сделать всё, чтобы он закрепился в составе. Всё в его силах, руках и ногах. Рекомендовал бы ему при выборе жилья подальше держаться от центра», — приводит слова Замулы ТАСС.

Напомним, Матвей прилетел в Филадельфию вчера, 23 июля. Мичков подписал трёхлетний контракт с «Филадельфией» в начале июля. Он был выбран клубом на драфте Национальной хоккейной лиги 2023 года в первом раунде под общим седьмым номером. В минувшем сезоне он набрал 41 (19+22) очко в 47 матчах за «Сочи», где выступал на правах аренды. Права на хоккеиста в КХЛ закреплены за СКА.