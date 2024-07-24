Задоров — о канадских болельщиках: не думаю, что они меня ненавидят

Российский хоккеист, защитник «Бостон Брюинз» Никита Задоров заявил, что канадские болельщики вряд ли его ненавидят.

«В Канаде болельщики любят хоккей. Для них это религия, образ жизни. Ты можешь им не нравиться, но они понимают, что ты просто делаешь свою работу. Я не думаю, что они меня ненавидят. Да, я сделал несколько комментариев об Эдмонтоне, но все поняли, что это было просто весело и по-дружески», — приводит слова Задорова Responsible Gambling.

Напомним, Задоров подписал контракт с «Бостоном» этим летом. Главной причиной своего перехода он назвал более реальную возможность завоевать Кубок Стэнли. Отметим, что последний раз «Бостон» завоёвывал Кубок в 2011 году.

Команды-рекордсмены по кубкам Стэнли