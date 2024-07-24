БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Задоров — о канадских болельщиках: не думаю, что они меня ненавидят

Задоров — о канадских болельщиках: не думаю, что они меня ненавидят
Комментарии

Российский хоккеист, защитник «Бостон Брюинз» Никита Задоров заявил, что канадские болельщики вряд ли его ненавидят.

«В Канаде болельщики любят хоккей. Для них это религия, образ жизни. Ты можешь им не нравиться, но они понимают, что ты просто делаешь свою работу. Я не думаю, что они меня ненавидят. Да, я сделал несколько комментариев об Эдмонтоне, но все поняли, что это было просто весело и по-дружески», — приводит слова Задорова Responsible Gambling.

Напомним, Задоров подписал контракт с «Бостоном» этим летом. Главной причиной своего перехода он назвал более реальную возможность завоевать Кубок Стэнли. Отметим, что последний раз «Бостон» завоёвывал Кубок в 2011 году.

Команды-рекордсмены по кубкам Стэнли

Материалы по теме
Никита Задоров рассказал, что нужно, чтобы стать звездой НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android