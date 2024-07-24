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«Это не совсем конструктивно». Коньков — о трансферной политике «Ак Барса»

«Это не совсем конструктивно». Коньков — о трансферной политике «Ак Барса»
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков оценил трансферную политику «Ак Барса». Напомним, в нынешнее межсезонье казанский клуб покинули Вадим Шипачёв, Александр Радулов, Дмитрий Кагарлицкий.

«Давать какие-то оценки тому, как ведут дела представители «Ак Барса», не зная внутренней ситуации в клубе, тяжело. Мне неизвестно, кто является представителем этих игроков. Возможно, это один и тот же агент, у которого есть претензии к клубу. Мне кажется, это не совсем конструктивно. Какая от этого выгода обеим сторонам? Такие ситуации нужно решать как можно быстрее, чтобы обе стороны остались в выигрыше. Я не думаю, что руководство «Ак Барса» хочет вставлять палки в колёса игрокам и наказывать их. Нужно получить объективную картину, чтобы делать выводы по данной ситуации», — приводит слова Конькова «РБ Спорт».

Напомним, в сезоне-2023/2024 клуб из столицы Татарстана вылетел в первом раунде Кубка Гагарина, уступив в серии «Автомобилисту» из Екатеринбурга (1-4). После этого команду покинул главный тренер Зинэтула Билялетдинов. На его место пришёл Анвар Гатиятулин.

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