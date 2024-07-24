Журналист WHN высказался о шансах Овечкина побить рекорд Гретцки в новом сезоне

Журналист сайта Washington Hockey Now Натан Мозер оценил шансы российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ в новом сезоне.

«На данный момент Овечкину не хватает всего 42 голов, чтобы обойти Уэйна Гретцки по количеству голов в истории лиги. Поскольку его контракт с «Вашингтоном» действует ещё два сезона, он должен быть в состоянии побить этот рекорд. Будет ли достигнут этот рубеж в сезоне-2024/2025, покажет только время.

В сезоне-2022/2023 Овечкин забил ровно 42 гола. Он также забил 50 голов в сезоне-2021/2022. Он вполне способен побить этот рекорд в новом розыгрыше регулярки НХЛ. Я ожидаю, что у него и его партнёров по команде будет мотивация попытаться побить этот рекорд до окончания сезона. Очевидно, что у команды есть и другие цели, например, попытаться завоевать ещё один Кубок Стэнли в окне эпохи Овечкина. Однако тот факт, что рекорд по голам будет установлен в будущем сезоне, добавил бы больше смысла в особую кампанию «Вашингтона», — сказано в статье.