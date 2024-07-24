Бронзовый призёр МЧМ Основин подписал просмотровый контракт с «Адмиралом»

30-летний нападающий Вячеслав Основин подписал просмотровый контракт с «Адмиралом», сообщает пресс-служба дальневосточного клуба.

Форвард является воспитанником челябинского «Трактора», в составе которого дебютировал в КХЛ. Минувший сезон провёл в минском «Динамо». За «зубров» сыграл 63 матча (пять — в плей-офф) и заработал 14 (4+10) очков. Всего за свою карьеру в Континентальной хоккейной лиге нападающий провёл 595 игр, в которых забросил 91 шайбу и отдал 85 результативных передач.

В составе сборной России становился бронзовым призёром молодёжного чемпионата мира 2014 года.

В прошлом сезоне «Адмирал» не смог попасть в плей-офф КХЛ по итогам регулярного сезона. Дальневосточный клуб занял 11-е место в таблице Восточной конференции КХЛ.