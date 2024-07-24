БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Роман Ротенберг рассказал о задачах чемпиона мира по дзюдо Адамяна в СКА

Роман Ротенберг рассказал о задачах чемпиона мира по дзюдо Адамяна в СКА
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг рассказал о задачах чемпиона мира по дзюдо Армана Адамяна в армейском клубе.

«Арман Адамян будет заниматься общей физической подготовкой вместе с Максимом Соколовым, Артёмом Нехороших и Александром Трошиным», — приводит слова Ротенберга ТАСС.

Напомним, сегодня, 24 июля, Ротенберг сообщил, что в тренерский штаб клуба с берегов Невы вошёл заслуженный мастер спорта России, чемпион мира 2023 по дзюдо, чемпион Европы 2019 года и победитель Европейских игр — 2019 Арман Адамян.

В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги СКА занял второе место в таблице Западной конференции КХЛ по итогам регулярного чемпионата. В розыгрыше Кубка Гагарина — 2024 петербургский клуб уступил «Автомобилисту» во втором раунде. Впервые за 10 лет (с сезона-2014/2015) СКА не смог пройти дальше второго раунда плей-офф.

Материалы по теме
Фото
Чемпион мира по дзюдо вошёл в тренерский штаб СКА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android