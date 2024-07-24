Сетдиков: состав у «Салавата» примерно такой же, как у «Нефтехимика», плюс легионеры

Бывший нападающий клубов КХЛ Никита Сетдиков рассказал о возможных вариантах продолжения карьеры в Континентальной хоккейной лиге и оценил состав «Салавата Юлаева».

— Нет планов вернуться в практически родной «Салават Юлаев»?

— В моё время молодому в Уфе было крайне трудно пробиться в основной состав. Тогда там играли сильные легионеры плюс опытные, именитые мастера. Сейчас в Уфе, кажется, проще. Состав у «Салавата» примерно такой же, как у «Нефтехимика», плюс легионеры.

Я рассматриваю все варианты. Три года прожил вместе с семьёй в Новосибирске, играл за «Сибирь», много летал. Для меня самолёты — не проблема. Провёл в КХЛ 246 матчей — знаю, в чём специфика каждого города и региона, — сказал Сетдиков в интервью Russia-Hockey.ru.

29-летний Сетдиков в сезоне-2023/2024 Континентальной хоккейной лиги за «Сибирь» и «Нефтехимик» суммарно сыграл 62 встречи, в которых забросил 12 шайб и отдал 21 результативную передачу, набрав в общей сложности 33 очка с 14 минутами штрафа.