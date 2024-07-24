А. Коваленко: если в «Тракторе» думают, что, поменяв тренера, станут первыми, это ошибочно

Чемпион СССР, России и Олимпийских игр Андрей Коваленко высказался о смене тренера в челябинском «Тракторе».

«Удивило ли решение руководства «Трактора» расстаться с Алексеем Заварухиным? Вопрос по этому решению лучше задать им. Есть же такая пословица: «От добра добра не ищут». Если у человека есть результат, он приводит команду в четвёрку лучших команд страны, а ты думаешь о том, что, поменяв тренера, сейчас возьмёшь первое место, – это ошибочно, на мой взгляд. Как мне кажется, здесь надо дальше работать с Алексеем, чтобы он сделал шаг вперёд. А если тренера постоянно тормозят, бьют по рукам и не дают дальше развиваться, то вот вам результат – давайте лучше поменяем. Зачем развивать своего тренера, когда есть готовый? Но не факт, что он ещё сыграется и сможет достичь того результата, которого вы ждёте», — приводит слова Коваленко «Советский спорт».

Напомним, новым главным тренером «Трактора» стал Бенуа Гру. Канадец долгие годы возглавлял клуб АХЛ «Сиракьюз». За семь лет на посту специалист один раз участвовал в финале Кубка Колдера, дважды был приглашён на Матч звёзд и стал самым побеждающим наставником в истории команды с 221 победой. Помимо этого, тренер выиграл молодёжный чемпионат мира — 2015, возглавляя сборную Канады.