И. Сушко: минское «Динамо» пошло ва-банк, подписывая стольких качественных игроков

Защитник минского «Динамо» Илья Сушко высказался о трансферной работе белорусского клуба в преддверии нового сезона Континентальной хоккейной лиги.

«У «Динамо» в этом сезоне будет много качественных легионеров. Такие мысли были, что клуб, похоже, пошёл ва-банк, подписывая стольких качественных игроков. Минск хочет наконец-то пройти первый раунд плей-офф, переступить этот барьер. Думаю, такая задача и будет стоять на сезон. Но конкуренцию никто не отменял. У Дмитрия Вячеславовича не забалуешь, если не будешь готов», — приводит слова Сушко телеканал «Беларусь 5».

Напомним, в нынешнее межсезонье минчане были одним из наиболее активных игроков на трансферном рынке. В частности, в столицу Беларуси переехал один из лучших бомбардиров в истории КХЛ Вадим Шипачёв.

В прошлом сезоне минское «Динамо» попало в плей-офф с восьмого места в таблице Западной конференции КХЛ. В первом раунде белорусский клуб уступил московскому «Динамо» в серии из шести матчей.