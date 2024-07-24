Дмитрий Яшкин показал, как работает на тренажёрах вместе с Александром Овечкиным

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин в своём телеграм-канале опубликовал фотографию, на которой работает на тренажёрах вместе с капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

Напомним, в минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги 31-летний Яшкин провёл в общей сложности 40 матчей за «Ак Барс», в которых набрал 25 (18+7) очков.

В прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги 38-летний Александр Овечкин принял участие в 79 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 31 гол и 34 результативные передачи. Всего за карьеру в лиге на счету российского форварда 853 гола и 697 результативных передач в 1426 матчах.

Ранее чемпион СССР, России и Олимпийских игр Андрей Коваленко оценил сезон для капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.