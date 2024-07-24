Журналист The Athletic высказался об игре голкипера «Тампы» Андрея Василевского

Журналист североамериканского портала The Athletic Джесси Грейнджер прокомментировал игру российского вратаря «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского.

«Я готов простить неудачный сезон для Большого Кота, который перенёс операцию на спине и был буквально «брошен» в середину регулярки без раскачки. Андрей Василевский показывал признаки возвращения к своему прежнему состоянию на протяжении всего сезона и в плей-офф. В мире, где вратари становятся всё больше, Василевский по-прежнему обладает уникальным сочетанием габаритов, скорости и атлетизма, что делает его практически непобедимым, когда он в ударе. У двукратного обладателя Кубка Стэнли всё ещё много возможностей для игры на элитном уровне», — сказано в статье.