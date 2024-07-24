Агент Шуми Бабаев рассказал, почему Прохоркин до сих пор не подписал контракт с клубом КХЛ

Известный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего Николая Прохоркина, рассказал, почему форвард до сих пор не подписал контракт с клубом КХЛ.

— Леонид Вайсфельд заявил, что Николай Прохоркин подписал бы контракт по щелчку пальцев, но тут вопрос денег. Он прав?

— Ни с одним клубом мы не дошли до финансовых вопросов. Поэтому это всё неправда, это инсинуации.

— А что тогда мешает Прохоркину подписать контракт?

— Было понятно, что клубы будут в первую очередь пытаться взять иностранцев. Почему-то в них верят больше и думают, что они для них лучше. Но это их выбор. Посмотрим, времени ещё много, — приводит слова Бабаева «РБ Спорт».

В 26 встречах регулярки за «Авангард» Прохоркин записал на свой счёт 19 (10+9) очков. В розыгрыше Кубка Гагарина — 2024 30-летний Прохоркин набрал 5 (2+3) очков.