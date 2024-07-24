«Никаких впечатлений». Вратарь сборной Казахстана Шутов — о ЧМ-2024

Голкипер сборной Казахстана Андрей Шутов заявил, что не получил никаких впечатлений от прошедшего чемпионата мира в Чехии.

«Если честно, никаких впечатлений. Ни хороших, ни плохих. Какие-то непонятные. Но в данном случае я говорю лишь за себя. Ожиданий особых не строил, от результатов многих матчей осталась пища для размышлений и доработок», — приводит слова Шутова Шайба.kz.

Напомним, команда Казахстана завершила групповой этап чемпионата мира с шестью очками и гарантировала себе место в элитном дивизионе мирового первенства на следующий сезон. Подопечные Галыма Мамбеталиева заняли шестое место в группе В, одержав две победы — над национальными командами Франции и Польши.

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