Яромир Ягр рассказал, что при подготовке к сезону сбросил пять килограммов

Легендарный чешский нападающий и владелец «Кладно» Яромир Ягр рассказал о подготовке к своему последнему в карьере сезону.

— Яромир, как начался твой последний танец?

— Я бы не назвал это так. Первая тренировка, успокойтесь. Я уже катался на коньках ранее, поэтому физически было круто. Проблем с дыханием у меня не было, разве что немного беспокоила нога. Но большинство упражнений я делаю на полную. Сейчас я готовлюсь по-другому по сравнению с прошлыми пятью годами. Раньше летом я ничего не делал и начал готовиться в ноябре.

— Как проходит похудение?

— Лучше, чем я ожидал. За последний месяц я похудел на пять килограммов. Но я не могу сказать вам, сколько я вешу. Вы бы мне позавидовали. Однако я не хочу терять мышцы. Но вес не является решающим фактором. Я видел габаритных игроков, которые всё равно забивают голы. Главное, чтобы у вас были силы и не было лишнего сахара. Но когда ты в хорошей форме, ты чувствуешь себя лучше и меньше устаёшь, — приводит слова Ягра Sport.cz.

Ягр является двукратным чемпионом мира и олимпийским чемпионом в составе сборной Чехии. Также он два раза завоёвывал Кубок Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз». В 2017 году включён в список 100 величайших хоккеистов за всю историю НХЛ, по мнению самой лиги. Ранее легендарный чешский форвард был включён в Зал славы международного хоккея.