Ротенберг: у СКА с «Монреалем» есть совместный план по развитию Демидова

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о переговорах с представителями «Монреаль Канадиенс» относительно будущего нападающего Ивана Демидова.

«Я полтора часа по зуму разговаривал с представителями «Монреаль Канадиенс». Мы обсуждали Демидова, всё хорошо проговорили. Очень позитивная получилась беседа о том, как мы будем развивать Ивана в СКА. Даже разговора не было о том, что он сейчас уезжает в Канаду. Это злопыхатели вбросили фейк-ньюз. Может быть, это даже раскачивают российские журналисты.

А правда в том, что у нас с «Монреалем» есть совместный план по развитию Демидова. Наша задача заключается в том, чтобы Иван провёл свой лучший сезон в КХЛ. И тут многое зависит не только от тренера, но и от самого игрока», — приводит слова Ротенберга «Матч ТВ».

Напомним, «Монреаль» выбрал Демидова на прошедшем драфте НХЛ. Его контракт действует до конца апреля 2025 года. Демидову 18 лет, он успел дебютировать в СКА, но сейчас играет в основном в молодёжной команде системы. В этом сезоне ему удалось оформить пента-трик. Согласно рейтингу The Athletic, он является третьим по счёту лучшим проспектом НХЛ.