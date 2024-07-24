Олимпийский чемпион Алексей Ковалёв стал участником чемпионата России по гольфу

Олимпийский чемпион по хоккею, тренер ХК «Спартак» Алексей Ковалёв вышел на старт чемпионата России по гольфу, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ассоциации гольфа России.
«Чемпионат не обошёлся и без сенсаций: впервые приехал играть олимпийский чемпион Алексей Ковалёв — прославленный советский и российский хоккеист, олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли. Сейчас Алексей трудится в тренерском штабе Алексея Жамнова в московском „Спартаке“. Желаем Алексею и всем участникам хорошей игры», — сказали в пресс-службе.
Сообщается, что чемпионат проходит в Подмосковье и завершится 27 июля.
Ковалёв является олимпийским чемпионом 1992 года и одним из первых российских хоккеистов, ставших обладателями Кубка Стэнли (в 1994 году).