БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Олимпийский чемпион Алексей Ковалёв стал участником чемпионата России по гольфу

Олимпийский чемпион Алексей Ковалёв стал участником чемпионата России по гольфу
Комментарии

Олимпийский чемпион по хоккею, тренер ХК «Спартак» Алексей Ковалёв вышел на старт чемпионата России по гольфу, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ассоциации гольфа России.

«Чемпионат не обошёлся и без сенсаций: впервые приехал играть олимпийский чемпион Алексей Ковалёв — прославленный советский и российский хоккеист, олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли. Сейчас Алексей трудится в тренерском штабе Алексея Жамнова в московском „Спартаке“. Желаем Алексею и всем участникам хорошей игры», — сказали в пресс-службе.

Сообщается, что чемпионат проходит в Подмосковье и завершится 27 июля.

Ковалёв является олимпийским чемпионом 1992 года и одним из первых российских хоккеистов, ставших обладателями Кубка Стэнли (в 1994 году).

Материалы по теме
Ковалёв: я достоин включения в Зал хоккейной славы, так как сделал больше тех, кто уже там
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android