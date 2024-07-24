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Роман Ротенберг показал архивное фото 1986 года с отцом на фоне «Жигулей»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг в телеграм-канале показал архивное фото 1986 года с отцом на фоне «Жигулей».

В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги СКА занял второе место в таблице Западной конференции КХЛ по итогам регулярного чемпионата. В розыгрыше Кубка Гагарина — 2024 петербургский клуб уступил «Автомобилисту» во втором раунде. Впервые за 10 лет (с сезона-2014/2015) СКА не смог пройти дальше второго раунда плей-офф.

Отметим, что армейский клуб откроет новый сезон Континентальной хоккейной лиги матчем в Магнитогорске с действующим обладателем Кубка Гагарина — «Металлургом». Встреча состоится 5 сентября.

Напомним, Ротенберг приехал на «Жигулях» на матч российских звёзд НХЛ и КХЛ, который завершился в Москве в прошлую субботу, 20 июля.