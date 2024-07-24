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Нападающий Антон Бурдасов покинул «Трактор»

Нападающий Антон Бурдасов покинул «Трактор»
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Форвард Антон Бурдасов покидает «Трактор», сообщает пресс-служба челябинского клуба.

«Расторжение контракта с Антоном Бурдасовым — это необходимая мера для «Трактора», учитывая новые требования главного тренера и важность дефицитной позиции, которую нам необходимо закрыть до начала тренировочных сборов. Речь о Стивене Кэмпфере, с которым у нас достигнута договорённость. К сожалению, за несколько прошедших месяцев не нашлось реальных вариантов обмена для Бурдасова в КХЛ, поэтому сейчас приходится действовать через опцию расторжения», — заявил генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков.

В прошедшем сезоне Бурдасов провёл 56 матчей за «Трактор» в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 36 (19+17) очков. В плей-офф за 14 игр опытный форвард набрал 8 (4+4) очков.

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