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«1 июля для меня было как Рождество». О'Райлли — о приобретениях «Нэшвилла»

«1 июля для меня было как Рождество». О'Райлли — о приобретениях «Нэшвилла»
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Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Райан О'Райлли высказался о мощных сделках своей команды в первый день июля, когда «хищники» заключили контракты с таким звёздами, как Стивен Стэмкос и Джонатан Маршессо.

«1 июля для меня было как Рождество. У нас огромная уверенность в том, что мы сможем бороться за Кубок Стэнли», — приводит слова О'Райлли Sportsnet.

Напомним, помимо Стэмкоса и Маршессо, «Нэшвилл» приобрёл в начале июля также топового защитника Брэди Шея.

Отметим, что ранее О'Райлли просил генерального менеджера клуба Барри Тротца выменять из «Торонто Мэйпл Лифс» Митчелла Марнера.

В завершившемся сезоне НХЛ «Предаторз» вылетели в первом раунде Кубка Стэнли, уступив в серии «Ванкувер Кэнакс» (2-4).

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