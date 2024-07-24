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«Доброе утро, Филли!» «Флайерз» выложили фотографию Мичкова из раздевалки клуба

«Доброе утро, Филли!» «Флайерз» выложили фотографию Мичкова из раздевалки клуба
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Пресс-служба «Филадельфии Флайерз» опубликовала пост в официальных соцсетях «лётчиков», в котором пожелала болельщикам команды доброго утра, напомнив о том, что в её истории начинается новый этап.

Клуб выложил фотографию прибывшего вчера в город российского 19-летнего таланта Матвея Мичкова, сидящего в раздевалке «Флайерз».

«Доброе утро, Филли!» — написано в публикации.

Фото: Соцсети «Филадельфии Флайерз»

Напомним, Мичков подписал трёхлетний контракт с «Филадельфией» в начале июля. Он был выбран клубом на драфте НХЛ 2023 года в первом раунде под общим седьмым номером. В минувшем сезоне он набрал 41 (19+22) очко в 47 матчах за «Сочи», где выступал на правах аренды. Права на хоккеиста в КХЛ закреплены за СКА.

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