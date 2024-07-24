БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Стал известен номер, под которым Мичков будет выступать в «Филадельфии»

Стал известен номер, под которым Мичков будет выступать в «Филадельфии»
Комментарии

Пресс-служба «Филадельфии Флайерз» опубликовала пост в официальных соцсетях «лётчиков», в котором сообщила болельщикам клуба, под каким номером будет выступать новичок команды, российский нападающий Матвей Мичков.

Согласно опубликованной информации, 19-летний талант будет защищать цвета клуба из Пенсильвании под 39-м номером.

Напомним, российский форвард прибыл в Филадельфию вчера, 23 июля.

Мичков подписал трёхлетний контракт с «Филадельфией» в начале июля. Он был выбран клубом на драфте НХЛ 2023 года в первом раунде под общим седьмым номером. В минувшем сезоне он набрал 41 (19+22) очко в 47 матчах за «Сочи», где выступал на правах аренды. Права на хоккеиста в КХЛ закреплены за СКА.

Материалы по теме
PHLY Sports: «Флайерз» уже используют Мичкова в качестве главного поставщика абонементов

Сколько платят хоккеистам НХЛ в 2024 году:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android