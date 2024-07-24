Стал известен номер, под которым Мичков будет выступать в «Филадельфии»

Пресс-служба «Филадельфии Флайерз» опубликовала пост в официальных соцсетях «лётчиков», в котором сообщила болельщикам клуба, под каким номером будет выступать новичок команды, российский нападающий Матвей Мичков.

Согласно опубликованной информации, 19-летний талант будет защищать цвета клуба из Пенсильвании под 39-м номером.

Напомним, российский форвард прибыл в Филадельфию вчера, 23 июля.

Мичков подписал трёхлетний контракт с «Филадельфией» в начале июля. Он был выбран клубом на драфте НХЛ 2023 года в первом раунде под общим седьмым номером. В минувшем сезоне он набрал 41 (19+22) очко в 47 матчах за «Сочи», где выступал на правах аренды. Права на хоккеиста в КХЛ закреплены за СКА.

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