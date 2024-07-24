52-летний Ягр принял участие в первой предсезонной тренировке «Кладно» на льду

Легендарный чешский нападающий Яромир Ягр принял участие в первой тренировке на льду клуба «Кладно», владельцем которого он является, в преддверии нового сезона.

В видеоролике, который опубликовал в социальных сетях чешский журналист Зденек Янда, 52-летний Ягр стоит на льду вместе с командой и внимательно слушает установки тренерского штаба.

Напомним, Ягр является двукратным чемпионом мира и олимпийским чемпионом в составе сборной Чехии. Также он два раза завоёвывал Кубок Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз». В 2017 году включён в список 100 величайших хоккеистов за всю историю НХЛ, по мнению самой лиги. Ранее легендарный чешский форвард был включён в Зал славы международного хоккея.

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