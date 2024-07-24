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«Эдмонтон» назначил фигуранта скандала с насилием Стэна Боумэна новым генменеджером клуба

«Эдмонтон» назначил фигуранта скандала с насилием Стэна Боумэна новым генменеджером клуба
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Финалист Кубка Стэнли — 2024 «Эдмонтон Ойлерз» определился с кандидатурой нового генерального менеджера.

Как сообщает пресс-служба клуба в социальных сетях, на этот пост назначен Стэн Боумэн, который ранее работал на аналогичной должности в «Чикаго Блэкхоукс», однако был уволен в 2021 году вместе с тренером Джоэлем Кенневиллем после того, как стали известны обстоятельства скандала с насилием 2010 года, главным фигурантом которого был бывший видеотренер «ястребов» Брэд Олдрич, уличённый в сексуальных домогательствах к одному из хоккеистов. 1 июля этого года НХЛ официально разрешила и Боумэну, и Кенневиллю вновь работать в лиге.

Отметим, что за время работы в «Чикаго» Боумэн трижды привёл клуб к чемпионству.

Также сообщается, что, помимо должности генерального менеджера, Боумэн будет выполнять функции исполнительного вице-президента по хоккейным операциям.

Напомним, предыдущий генеральный менеджер «нефтяников» Кен Холланд ушёл со своего поста в конце июня.

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