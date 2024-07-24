Агент Бурдасова: «Трактор» поступил по-свински, подождём, когда их всех уволят оттуда

Известный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего Антона Бурдасова, подверг резкой критике решение «Трактора» расстаться с его подопечным.

«Мы все это ждали. Я ожидал, что они поступят по-свински и расторгнут контракт в последние дни. По-другому они и не могли поступить. Если взять статистику каждого игрока действующего состава команды, посчитать KPI, сыгранное время, количество денег, которые он зарабатывает, и набранные очки, то мы увидим, что Бурдасов – один из лучших. Поэтому все оправдания клуба — это смешно. Никаких проблем нет, это их решение. Но то, что они сделали, — по-хамски и не по-человечески. Ладно, с этим будем разбираться позже. Но мир хоккея круглый, и посмотрим весной, когда их всех уволят оттуда», — сказал Бабаев в интервью «РБ Спорт».

В прошедшем сезоне Бурдасов провёл 56 матчей за «Трактор» в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 36 (19+17) очков. В плей-офф за 14 игр опытный форвард набрал 8 (4+4) очков.

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