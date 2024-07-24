Мичков провёл первую тренировку на льду в «Филадельфии»

Новичок «Филадельфии Флайерз», 19-летний российский нападающий Матвей Мичков, прибывший в расположение клуба вчера, 23 июля, рассказал о том, что уже провёл свою первую тренировку на льду.

«Мичков сказал, что сегодня уже был на льду. По-видимому, вчера он тоже хотел выйти на лёд», — написал штатный журналист The Athletic Чарли О'Коннор в социальных сетях.

Напомним, Мичков подписал трёхлетний контракт с «Филадельфией» в начале июля. Он был выбран «лётчиками» на драфте НХЛ 2023 года в первом раунде под общим седьмым номером. В минувшем сезоне он набрал 41 (19+22) очко в 47 матчах за «Сочи», где выступал на правах аренды. Права на хоккеиста в КХЛ закреплены за СКА.

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