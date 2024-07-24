Князев — о возможном переходе Барабанова в «Ак Барс»: вернуться за океан будет сложно

Экс-игрок клубов КХЛ и хоккейный агент Кирилл Князев высказался о возможном возвращении российского нападающего Александра Барабанова на родину, где, согласно сообщениям СМИ, в его услугах заинтересован «Ак Барс».

«Всё будет зависеть от него, шансы вернуться в НХЛ есть всегда. Для «Ак Барса» это усиление, поэтому многое будет зависеть, какую игру он там покажет.

Барабанов в России востребован, у него был ряд хороших предложений. Этот интерес к нему говорит о качестве игрока. Ему надо ярко провести сезон. Будет сложно вернуться за океан, но ничего невозможного нет, поэтому всё в его руках», — сказал Князев в интервью Legalbet.

Напомним, последние четыре сезона Барабанов провёл в «Сан-Хосе Шаркс». В последнем из них он набрал 13 (4+9) очков за сезон. Воспитанник петербургской школы хоккея в России играл за СКА, дебютировав в КХЛ в 2013 году. Покинул Россию только в 2020 году, 7 апреля 2020 года Барабанов заключил контракт с «Торонто Мэйпл Лифс».

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