«Филадельфия» представила Матвея Мичкова

В эти минуты в Филадельфии (США) проходит официальная презентация новичка «Филадельфии Флайерз», 19-летнего российского таланта Матвея Мичкова.

Штатный журналист The Athletic Чарли О'Коннор, освещающий жизнь вокруг «лётчиков», поделился в соцсетях главным моментом мероприятия.

Фото: Соцсети Чарли О'Коннора

Напомним, российский форвард прибыл в Филадельфию вчера, 23 июля.

Мичков подписал трёхлетний контракт с «Филадельфией» в начале июля. Он был выбран «лётчиками» на драфте НХЛ 2023 года в первом раунде под общим седьмым номером. В минувшем сезоне он набрал 41 (19+22) очко в 47 матчах за «Сочи», где выступал на правах аренды. Права на хоккеиста в КХЛ закреплены за питерским СКА.

Материалы по теме Мичков провёл первую тренировку на льду в «Филадельфии»

Самый разгромный счёт в истории хоккея с шайбой: