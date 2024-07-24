«Супервремяпрепровождение». Ларионов рассказал о своей главной страсти

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов рассказал, в какой момент своей жизни он проникся любовью к рыбалке.

«У меня эта любовь началась ещё с Воскресенска, когда 10-летним мальчишкой я играл в новогоднем турнире «Горошина». И я получил приз лучшего нападающего турнира, мне тогда дали удочку. Я ждал какой-то приз настоящий, а мне дали удочку.

И вот эта удочка была со мной практически до тех пор, пока я не переехал в ЦСКА. Я брал её с утра в летнее время, шёл на Москва-реку, брал с собой либо хлеб, либо червяков и ловил рыбу.

То есть это связывает именно с тем состоянием души, когда ты находишься… Ты должен развиваться. Развиваться в плане того, что и учиться в школе, и играть в хоккей, ставить перед собой задачи. В то же время уметь отдыхать, уметь расслабляться.

Ты стоишь на берегу, тепло, ещё все спят, семь-восемь утра, и ты получаешь от этого удовольствие и понимаешь, что это тоже часть того роста и обогащения, которое даёт именно рыбалка.

Рыбалка – это супервремяпрепровождение, когда получаешь удовольствие от общения с людьми, получая возможность поймать что-то неведомое, что находится под водой. Это очень интересно», — сказал Ларионов на YouTube-канале Международного Общества «Рыбаки & Охотники», одним из основателей и первым вице-президентом которого он является.

Напомним, в минувшем сезоне КХЛ «Торпедо» под руководством Ларионова вылетело в первом раунде Кубка Гагарина, уступив в серии СКА (1-4).

Самый быстрый гол в истории КХЛ: