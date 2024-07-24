Шипачёв ответил на вопрос, были ли у него предложения из КХЛ, помимо минского «Динамо»

Новичок минского «Динамо», нападающий Вадим Шипачёв рассказал, что имел несколько вариантов продолжения карьеры этим летом после ухода из казанского «Ак Барса».

«Было ещё несколько вариантов, но остановились на Минске. Хороший город, всё чистенько, комфортно. Люди ходят на хоккей, аншлаги, здоровый дворец. И с главным тренером пообщался, он объяснил свои требования, что хочет от меня видеть. Дальше агент уже договорился с руководством. Да, я начинал у Квартальнова (Дмитрия, главный тренер минского „Динамо“. — Прим. «Чемпионата») в КХЛ, но уже много воды утекло, и он поработал в разных командах, и я поиграл в разных клубах. Рад, что приеду к нему», — сказал Шипачёв в интервью на YouTube-канале «Скользкий лёд».

37-летний Шипачёв провёл 67 матчей в составе «Ак Барса», забросил 14 шайб и отдал 32 голевые передачи, записав на свой счёт 46 очков в общей сложности.

Материалы по теме Шипачёв: видел, как новость о моём переходе показали на большом экране ТЦ в Минске

Лучшие снайперы российского хоккея: