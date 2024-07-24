«Хочу помочь «Филадельфии» выиграть всё». Мичков — о своих целях в новом клубе

Российский новичок «Филадельфии Флайерз», 19-летний нападающий Матвей Мичков обозначил свои цели в новой команде.

«Я хочу привнести свежую кровь, обеспечивать голы, помогать команде побеждать. Хочу помочь команде выиграть всё», — сказал Мичков на своей первой пресс-конференции в Филадельфии.

Напомним, российский форвард прибыл в Филадельфию вчера, 23 июля.

Мичков подписал трёхлетний контракт с «Филадельфией» в начале июля. Он был выбран «лётчиками» на драфте НХЛ 2023 года в первом раунде под общим седьмым номером. В минувшем сезоне нападающий набрал 41 (19+22) очко в 47 матчах за «Сочи», где выступал на правах аренды. Права на хоккеиста в КХЛ закреплены за питерским СКА.

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