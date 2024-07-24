В «Эдмонтоне» объяснили назначение генменеджером Стэна Боумэна после скандала в «Чикаго»

Генеральный директор по хоккейным операциям «Эдмонтон Ойлерз» Джефф Джексон прокомментировал назначение на пост генерального менеджера клуба Стэна Боумэна, который в бытность работы в «Чикаго Блэкхоукс» был снят с должности из-за скандала с насилием в 2010 году.

Напомним, Боумэн был уволен в 2021 году вместе с тренером Джоэлем Кенневиллем после того, как стали известны обстоятельства дела бывшего видеотренера «ястребов» Брэда Олдрича, уличённого в сексуальных домогательствах к хоккеисту Кайлу Бичу. 1 июля этого года НХЛ официально разрешила и Боумэну, и Кенневиллю вновь работать в лиге.

«То, что случилось с Кайлом Бичем в 2010 году, было неправильным, в то время к этому не отнеслись должным образом. Я думаю, Стэн осознал и взял на себя всю ответственность… Но я также знаю, что он использовал это время (вне хоккейной деятельности. — Прим. «Чемпионата»), чтобы извлечь уроки…

Мы бы не наняли этого человека, если бы не были уверены, что Стэн проделал всю эту работу», — сказал Джексон на пресс-конференции во время презентации Боумэна.

Отметим, что за время работы в «Чикаго» Боумэн трижды привёл клуб к чемпионству.

Также сообщается, что, помимо должности генерального менеджера, Боумэн будет выполнять функции исполнительного вице-президента по хоккейным операциям.

Напомним, предыдущий генеральный менеджер «нефтяников» Кен Холланд ушёл со своего поста в конце июня.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ: