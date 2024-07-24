БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Шипачёв рассказал, как узнал о будущем уходе из «Ак Барса» от кассирш в магазине

Шипачёв рассказал, как узнал о будущем уходе из «Ак Барса» от кассирш в магазине
Аудио-версия:
Комментарии

Новичок минского «Динамо», нападающий Вадим Шипачёв рассказал странные обстоятельства, как узнал о том, что его предыдущий клуб — «Ак Барс», принял решение расстаться с ним.

— Когда ты узнал, что не нужен «Ак Барсу»?
 — Слухи начали ходить очень рано. Прошло пару недель после сезона, и кассирши в магазине спрашивают у меня: «Чего ты ещё здесь? Уже всё говорят, весь город знает, что тебя уберут».

— Ты не шутишь?
 — Конечно, нет. Я ответил, что у меня год контракта. Люди так подходили, спрашивали. А у меня ведь до конца мая дети в школе были, и поэтому жил в Казани, — сказал Шипачёв в интервью на YouTube-канале «Скользкий лёд».

37-летний Шипачёв провёл 67 матчей в составе «Ак Барса», забросил 14 шайб и отдал 32 голевые передачи, записав на свой счёт 46 очков в общей сложности.

Материалы по теме
Шипачёв ответил на вопрос, были ли у него предложения из КХЛ, помимо минского «Динамо»

Лучшие снайперы российского хоккея:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android