Мичков заявил о желании посетить матч MLB с участием «Филадельфии Филлис»

Российский новичок «Филадельфии Флайерз», 19-летний нападающий Матвей Мичков ответил на вопрос, почему был в бейсболке с логотипом клуба MLB «Филадельфия Филлис», когда прилетел в Пенсильванию.

«Все знают, что здесь хорошая бейсбольная команда, лучшая команда. Мне бы хотелось поехать туда в ближайшее время и познакомиться с игроками, с командой… Поэтому мы будем болеть за эту команду», — сказал Мичков на своей первой пресс-конференции в Филадельфии.

Напомним, российский форвард прибыл в Филадельфию вчера, 23 июля.

Мичков подписал трёхлетний контракт с «Филадельфией» в начале июля. Он был выбран «лётчиками» на драфте НХЛ 2023 года в первом раунде под общим седьмым номером. В минувшем сезоне нападающий набрал 41 (19+22) очко в 47 матчах за «Сочи», где выступал на правах аренды. Права на хоккеиста в КХЛ закреплены за питерским СКА.

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