«Такое больше никогда не повторится». Новый генменеджер «Эдмонтона» — о деле Брэда Олдрича

Новый генеральный менеджер «Эдмонтон Ойлерз» Стэн Боумэн, комментируя своё назначение на этот пост, высказался о скандале 2010 года, когда он работал на аналогичной должности в «Чикаго Блэкхоукс».

Напомним, Боумэн был уволен в 2021 году вместе с тренером Джоэлем Кенневиллем после того, как стали известны обстоятельства дела бывшего видеотренера «ястребов» Брэда Олдрича, уличённого в сексуальных домогательствах к хоккеисту Кайлу Бичу. 1 июля этого года НХЛ официально разрешила и Боумэну, и Кенневиллю вновь работать в лиге.

«Я усвоил некоторые вещи, которых не знал, и понял, как я смогу улучшить свою работу в будущем. Я могу вам без сомнений сказать, что такие вещи никогда больше не повторятся под моим руководством.

В 2010 году моя реакция была неадекватной. Я не справился со всем должным образом. Мне следовало сделать больше. И об этом я сожалею, и это то, о чём у меня была возможность поразмышлять и попытаться извлечь из этого уроки», — сказал Боумэн на пресс-конференции во время презентации в новом клубе.

Отметим, что за время работы в «Чикаго» Боумэн трижды привёл клуб к чемпионству.

Также сообщается, что, помимо должности генерального менеджера, Боумэн будет выполнять функции исполнительного вице-президента по хоккейным операциям.

Напомним, предыдущий генеральный менеджер «нефтяников» Кен Холланд ушёл со своего поста в конце июня.

Материалы по теме В «Эдмонтоне» объяснили назначение генменеджером Стэна Боумэна после скандала в «Чикаго»

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ: