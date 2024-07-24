«Не я один проиграл сезон, в чём моя вина?» Шипачёв — о беседе с руководством «Ак Барса»

Новичок минского «Динамо», нападающий Вадим Шипачёв раскрыл детали своего разговора с руководством его предыдущей команды — «Ак Барса» — перед тем, как покинул Казань.

— Я приехал по своим делам на базу и встретился с менеджером. Пообщались, он сказал, что пока ничего не решено, главный тренер будет решать.

— Ещё не было известно, кто будет главным тренером?

— Нет, почему. Я спросил, сколько недель им нужно [для принятия решения]. Я не маленький мальчик, у меня семья. Мне тогда нужно из Казани выезжать и искать новую команду… Я позадавал ещё свои вопросы, сказал, что не я один проиграл сезон. Нет, мне никто не предъявил, просто спросил я сам: «В чём моя вина, что вы хотите со мной попрощаться?»

Мне сказали, что такая жизнь. Лучший бомбардир команды, год контракта, вопросов не было ни статистических, ни бытовых. Не был замечен в неприятных ситуациях, семейный человек, спокойный, — сказал Шипачёв в интервью на YouTube-канале «Скользкий лёд».

37-летний Шипачёв провёл 67 матчей в составе «Ак Барса», забросил 14 шайб и отдал 32 голевые передачи, записав на свой счёт 46 очков в общей сложности.

Лучшие снайперы российского хоккея: