«Ак Барс» заключит двухлетний контракт с Александром Барабановым

Казанский «Ак Барс» подпишет контракт с нападающим Александром Барабановым. В ближайшее время об этом будет объявлено официально. Срок соглашения составит два года. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, последние четыре сезона 30-летний Барабанов провёл в «Сан-Хосе Шаркс». В последнем из них он набрал 13 (4+9) очков за сезон. Воспитанник петербургской школы хоккея в России играл за СКА, дебютировав в КХЛ в 2013 году. Покинул Россию только в 2020 году, 7 апреля 2020 года Барабанов заключил контракт с «Торонто Мэйпл Лифс».

В 2018 году Александр Барабанов выиграл олимпийское золото в составе сборной России в Пхёнчхане.

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