Мичков: папа гордился бы мной, хочу выиграть Кубок Стэнли в честь него

Российский новичок «Филадельфии Флайерз», 19-летний нападающий Матвей Мичков заявил, что мечтает выиграть Кубок Стэнли в память о погибшем в 2023 году отце.

«Я думаю, папа гордился бы мной. Хочу выиграть в честь него и Кубок Стэнли, и все трофеи, которые только возможно», — сказал Мичков на своей первой пресс-конференции в Филадельфии.

Напомним, российский форвард прибыл в Филадельфию вчера, 23 июля.

Мичков подписал трёхлетний контракт с «Филадельфией» в начале июля. Он был выбран «лётчиками» на драфте НХЛ 2023 года в первом раунде под общим седьмым номером. В минувшем сезоне нападающий набрал 41 (19+22) очко в 47 матчах за «Сочи», где выступал на правах аренды. Права на хоккеиста в КХЛ закреплены за питерским СКА.

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