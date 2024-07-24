Бывший директор «Трактора»: Бурдасов не отрабатывал свой контракт, к его уходу всё шло

Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин считает, что нынешнее руководство клуба приняло правильное решение отказаться от продолжения сотрудничества с нападающим Антоном Бурдасовым.

«К этому всё и шло. Видимо, Бурдасов не хотел двигаться в деньгах. Если бы он подвинулся примерно в половину, насколько у него упало качество игры, то его можно было бы оставить для третьего-четвёртого звена. 80 млн — это очень большая сумма, а Бурдасов прогрессировать не будет. За такие деньжищи он должен был быть лидером. А больше шайб забросил Максим Шабанов, который получает 20 млн. У костяка команды уровень зарплат должен быть одинаковым.

Я положительно оцениваю это расторжение, Бурдасов, к сожалению, контракт не отрабатывал. Это правильное решение для обеих сторон. Теперь он может заключить новый контракт с другим клубом, а «Трактор» сэкономил деньги. В новой команде у него появится шанс проявить себя и доказать, что он настоящий спортсмен и не сдаётся. Это покажет его ценность как хоккеиста.

Надо отметить ещё, что Бурдасов ни одному журналисту не рассказал, в чём причины снижения его мастерства. Пока хоккеисты не будут давать себе оценку, то мы сами будем их оценивать. Мне как болельщику, бывшему хоккеисту и директору клуба, которого спрашивали за каждую копейку, интересно мнение игрока. Я уже говорил, что Бурдасову грех обижаться на клуб. Насильно мил не будешь. Не видят Бурдасова в новом «Тракторе». Какой смысл упираться? Контракт расторгли, руки пожали, впереди новая жизнь — всем удачи», — сказал Баландин в интервью «РБ Спорт».

В прошедшем сезоне Бурдасов провёл 56 матчей за «Трактор» в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 36 (19+17) очков. В плей-офф за 14 игр опытный форвард набрал 8 (4+4) очков.

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