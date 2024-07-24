Журналист The Hockey News высказался о прогрессе Аскарова и Свечкова в системе «Нэшвилла»

Североамериканский журналист Тони Феррари оценил прогресс российских хоккеистов системы «Нэшвилл Предаторз» — голкипера Ярослава Аскарова и нападающего Фёдора Свечкова.

«Пул перспективных игроков «Нэшвилла» в целом солидный, с хорошими игроками практически на каждой позиции, но нельзя начинать обсуждение проспектов с кого-то ещё, кроме как с их вратаря мирового уровня Ярослава Аскарова.

Молодой россиянин — невероятный спортсмен, который демонстрирует безумную гибкость и рефлексы. У него взрывные ноги, которые рывками бьют из стороны в сторону, когда ему приходится перемещаться. Аскарову пришлось научиться немного лучше контролировать свои движения, потому что иногда он может немного терять свои ворота. Он значительно прибавил в этом отношении, и благодаря этому он обрёл более последовательную игру.

Фёдор Свечков провёл очень солидный сезон новичка в АХЛ, набрав 39 очков в 57 играх, демонстрируя при этом надёжную оборонительную игру. Его способность видеть лёд и определять, где находятся лучшие точки атаки, впечатляет. Свечков редко ошибается, а если ошибается, то не повторяет своих ошибок.

Он не обязательно будет обладать блеском или талантом некоторых перспективных игроков, но он играет профессионально, понимая важность игры на правом краю и выхода из зоны защиты с помощью своих товарищей по команде. Получив немного больше опыта в АХЛ, Свечков мог бы стать действительно надежным, универсальным центральным игроком средней шестёрки (2-3 звено. — Прим. «Чемпионата»), — написал Феррари в своей статье на The Hockey News.

Напомним, 22-летний Аскаров вошёл в сборную проспектов АХЛ по итогам сезона. В НХЛ за «Предаторз» в сезоне-2023/2024 россиянин сыграл два матча, в которых отражал 94,3% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 1,47.

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