Шипачёв: когда говорят, что в «Ак Барсе» будет супербыстрая команда, я смеюсь

Новичок минского «Динамо», нападающий Вадим Шипачёв высказал предположение о том, как менеджмент его предыдущего клуба — «Ак Барса» принял решение расстаться с ним.

«Я, как понял, поговорили с главным тренером и вынесли идею. Мы не разговаривали с Гатиятулиным (Анваром, новым главным тренером «Ак Барса». — Прим. «Чемпионата») ни разу. И они, видимо, решили, что нам не по пути. Как все говорили, что будет супербыстрая команда, я смеюсь, ведь никто быстрее шайбы не бегает», — сказал Шипачёв в интервью на YouTube-канале «Скользкий лёд».

37-летний Шипачёв провёл 67 матчей в составе «Ак Барса», забросил 14 шайб и отдал 32 голевые передачи, записав на свой счёт 46 очков в общей сложности.

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